مقطع فيديو يتسبب في معركة دامية بالكويت

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تسبب مقطع فيديو في اندلاع مشاجرة بين سبعة كويتيين في منطقة "العارضية" استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابة أربعة منهم.
وفي التفاصيل، فإن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين سبعة أشخاص، جميعهم كويتيون، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين إصابة أربعة من أطراف المشاجرة جراء طعنات متفرقة.
ووفق ما نقلت صحيفة "الراي" عن مصدر أمني، فإنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية لهم، أحدهم أصيب بطعنة في القلب وحالته حرجة.
وأشار إلى أنه تم ضبط بقية المتشاجرين واقتيدوا إلى الجهات الأمنية للتحقيق، حيث تبين أن ما حدث بينهم كان بسبب مقطع فيديو التقطه أحدهم من دون علم الطرف الآخر، ما أثار غضبه.
وتم حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.