احتجاجات غاضبة تجتاح عدة دول في العالم... تعرف عليها

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 208

تشهد العديد من دول العالم احتجاجات غاضبة، لأسباب مختلفة، إلا أن أغلب تلك الاحتجاجات كانت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين فرص عمل للشباب وإجراء إصلاحات سياسية، الإنفوغراف الآتي يستعرض عددا من تلك الدول..