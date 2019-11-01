الملك سلمان يكشف لأول مرة عن عدد الصواريخ والطائرات التي استهدفت المملكة وتأثيرها ويتحدث عن حل سياسي في اليمن معين عبدالملك يصدر أول توجيه من عدن .. «دعم سعودي سخي وفرصة تاريخية وتفاصيل أول اجتماع» احتجاجات غاضبة تجتاح عدة دول في العالم... تعرف عليها اعلان هام من التحالف العربي عاجل : خطاب قوي لـ الملك سلمان وموقف ثابت تجاه الشعب اليمني .. تحدث عن اتفاق الرياض والحرب مع ايران واعلن جاهزية المملكة الملك سلمان يكشف لأول مرة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو و يشن هجوما على إيران عودة الحكومة إلى عدن.. دلالات وتحديات قرار جمهوري مرتقب اليوم وبند خطير ترفض مليشيات الانتقالي تطبيقه تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات يورو أوروبا 2020 الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا بشأن اليمن ويتحدث عن اتفاق سياسي شامل
تشهد العديد من دول العالم احتجاجات غاضبة، لأسباب مختلفة، إلا أن أغلب تلك الاحتجاجات كانت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين فرص عمل للشباب وإجراء إصلاحات سياسية، الإنفوغراف الآتي يستعرض عددا من تلك الدول..