اعلان هام من التحالف العربي

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أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3" وتسليمها للشركة المالكة.
وأكد التحالف: "مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأحد الماضي، تعرض القاطرة البحرية (رابغ 3) بجنوب البحر الأحمر أثناء إبحارها لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
ومن جانبها، قالت حكومة اليمن الشرعية، إن "خطف الحوثي للقاطرة الكورية يؤكد أنها جماعة تهدد أمن العالم".
وأمس اعرب مجلس الوزراء السعودي، عن استنكاره لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر يتبعون للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيات الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.