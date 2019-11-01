الملك سلمان يكشف لأول مرة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو و يشن هجوما على إيران

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال خطابه السنوي بمجلس الشورى قال الملك سلمان إن "المملكة تواصل جهودها المشرفة في نصرة اليمن وما زالت إيران مستمرة منذ عقود بالتدخل في شؤون جيرانها ورعاية ودعم الإرهاب، ولقد عانت المملكة والعديد من الدول من سياسات وممارسات النظام الإيراني، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن النظام الإيراني أضاف إلى رصيده الإجرامي الاعتداء التخريبي على أرامكو، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط، مشيرا إلى التزم السعودية كعادتنا بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة، وثمن مواقف الحلفاؤ من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال إن "المملكة تعرضت للاعتداءات بـ286 صاروخا بالستيا و289 طائرة مسيرة"، مؤكدا أن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع".