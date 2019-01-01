الاتحاد الاوروبي يصدر بيانا بشأن اليمن ويتحدث عن اتفاق سياسي شامل

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رحب الاتحاد الأوروبي بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، معتبراً ذلك تطوراً هاماً وخطوة أولى في تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال بيان للمتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي إن عودة الحكومة إلى عدن تمثل "الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".
واعتبر البيان "تواجد الحكومة في اليمن تطورا هاما".
وأضاف البيان "يتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف المعنية الامتثال بأحكام الاتفاق وإبداء التعاون بإخلاص على أرض الواقع لضمان تنفيذ الاتفاق بسلاسة وفي وقته".
وتابع البيان "كما ينبغي أن يؤدي التنفيذ الكامل للاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام اتفاق سياسي شامل للنزاع برعاية الأمم المتحدة".
وقال الاتحاد الأوروبي إنه "سيواصل توطيد التعاون الثنائي مع الحكومة اليمنية وسيقدم دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الصدد".