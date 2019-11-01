ملك السعودية وولي عهده يوجهان رسائل إلى قادة الإمارات

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسائل إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وحسب.

وكالة الأنباء السعودية "واس": "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان".

كما "بعث خادم الحرمين الشريفين، برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان".

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الاثنين، أن وزارة شؤون الرئاسة، أصدرت بيانا قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم". وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".