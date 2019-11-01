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احمي حسابك على “واتساب” من الإختراق

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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نشر حساب ناشط على موقع التدوين المصغر تويتر ومهتم بأخبار التقنية “سعد الضاوي” مقطع فيديو يوضح فيه طريقة حماية حسابك الخاص على تطبيق التراسل الشهير “ وتساب ” من الاختراق. 

 

وقال سعد الضاوي في تغريدة: ” مشاكل اختراق الواتس اب كثرت هذي اليومين ،، والابتزاز اللي صاير مزعج صراحه يعني تخيل ممكن يرسلك خويك يقول ابي سلف وانت ممكن تحوله له وانت ماتدري انه مب هو لانه شخص مخترق الواتس اب حقه ضروري جداً تشوفون هذا الفديو ، كيف تحمي الواتس اب حقك من الاختراق !؟”.

 
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