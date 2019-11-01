ملك السعودية وولي عهده يوجهان رسائل إلى قادة الإمارات احمي حسابك على “واتساب” من الإختراق الحوثي يستفز القبائل ويؤجج الثأرات ميليشيات الحوثي تفرج عن مواطنيْن كوريين روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى اليمن مناشدة عاجلة لإنقاذ 12مليون طفل باليمن بطش حوثي جديد في صنعاء وهذا ما تقوم به إيران تسلم قيادي حوثي المقار الدبلوماسية اليمنية في طهران والخارجية اليمنية تخرج عن صمتها كان يجلس بجانبه... شاب سعودي يوثق بالفيديو مصرع رفيقه في حادث خطة عاجلة... جهات عليا في السعودية تصدر توجيهات جديدة
نشر حساب ناشط على موقع التدوين المصغر تويتر ومهتم بأخبار التقنية “سعد الضاوي” مقطع فيديو يوضح فيه طريقة حماية حسابك الخاص على تطبيق التراسل الشهير “ وتساب ” من الاختراق.
وقال سعد الضاوي في تغريدة: ” مشاكل اختراق الواتس اب كثرت هذي اليومين ،، والابتزاز اللي صاير مزعج صراحه يعني تخيل ممكن يرسلك خويك يقول ابي سلف وانت ممكن تحوله له وانت ماتدري انه مب هو لانه شخص مخترق الواتس اب حقه ضروري جداً تشوفون هذا الفديو ، كيف تحمي الواتس اب حقك من الاختراق !؟”.