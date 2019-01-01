الحوثي يستفز القبائل ويؤجج الثأرات

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تصاعد السخط القبلي ضد المليشيا الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية جراء تدخلاتها المستمرة في شؤون القبائل ومحاولاتها زرع الفتنة والاقتتال بعد فشلها في إرغامها على الخضوع وتجنيد أبنائها كمقاتلين لدى الحوثي.
وذكرت مصادر قبلية أن المليشيا عمدت إلى مخطط تسليح القبائل الموالية لها ودعمها لشن هجمات على القبائل الرافضة واستباحة ممتلكاتها وأراضيها، إذ دفعت أمس (الثلاثاء) بعشرات المسلحين لدعم قبائل المروعي التي تخوض مواجهات مع قبائل الرشيد بمحافظة إب للسطو على أراضي الأخيرة.
وأفادت مصادر قبلية أن ما لا يقل عن 4 اشخاص قتلوا في مواجهات الساعات الماضية بينهم القيادي الحوثي زيد سفيان الذي حاول اقتحام قرية «القفل» بمديرية السبرة في محافظة إب التي يقطنها قبائل الرشيد، مبينة أن من بين القتلى مدنيين.
وقالت المصادر إن محافظة إب تشهد انفلاتا أمنيا وهناك غضب شعبي في تنام مستمر ضد المليشيا الحوثية.
وفي السياق ذاته، اندلعت اشتباكات بين مسلحي الحوثي وقبائل حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران أمس جراء رفض القبائل الانصياع لتوجيهات المسؤول العسكري للمليشيا أبو علي الحاكم.