ميليشيات الحوثي تفرج مواطنيْن كوريين 

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صرحت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء بأنه تم إطلاق سراح اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين، اللذين كان قد أسرهما المتمردون الحوثيون في اليمن أول من أمس الاثنين.
وأوضح مصدر حكومي مسؤول أنه تم إطلاق سراح المواطنين الكوريين في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بتوقيت كوريا، مؤكدا على أنهما في حالة جيدة.
وكان المتمردون الحوثيون في اليمن قد استولوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، على ثلاث سفن تحمل كوريين جنوبيين و14 شخصا من جنسيات أخرى، في البحر الأحمر، زاعمين أن هذه السفن انتهكت مياههم الإقليمية.
وأبلغ زعماء الحوثيين حكومة كوريا الجنوبية في وقت سابق بأنهم سيفرجون عن الأسرى والسفن بعد أن يتم التأكد من جنسياتهم.