روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى اليمن

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 196

أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم"، أمس، مواطني روسيا الاتحادية بالامتناع عن السفر إلى اليمن وليبيا بهدف السياحة، حتى استتباب الأمن، وعودة الحياة الطبيعية إليهما.

ودعت "روس توريزم" السياح الروس الذين يتواجدون في الدول التي تشهد توترات وأزمات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان أمنهم الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم، لافتة إلى الدور الهام الذي تمارسه القنصليات الروسية في تقديم المساعدات اللازمة لمواطنيها.

وأوصت الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم" منظمي الرحلات السياحية بتعليق بيع الرحلات السياحية إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة كسوريا وليبيا واليمن، حتى استتباب الأمن فيها، وعودة الحياة إلى طبيعتها.