إيران تسلم قيادي حوثي المقار الدبلوماسية اليمنية في طهران والخارجية اليمنية تخرج عن صمتها كان يجلس بجانبه... شاب سعودي يوثق بالفيديو مصرع رفيقه في حادث خطة عاجلة... جهات عليا في السعودية تصدر توجيهات جديدة حكم بإعدام قاتل بناته الثلاث في صنعاء دراسة تنتصر للنساء على حساب الرجال استنفار بعد ارسال مكتوب مسموم لمكتب الرئيس اردوغان.. السلطات السعودية تتدخل بعد فيديو أب وابنته أثار جدلا واسعا...فيديو إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع مسؤول بارز في الحكومة«الشرعية» يدعوا حزبي «الإصلاح والمؤتمر»لنبذ الفرقة والإنقسام والتوحد لمواجهة «الحوثي» تحركات سعودية ودعم عسكري بعد وصول قائد اللواء أول حماية رئاسية .. حمولات عملاقة تفرغها طائرات سعودية في عدن
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لقيام النظام الإيراني الداعم الأول للإرهاب في العالم، بالاعتراف بممثل مليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران .
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار ٢٢١٦ .
وحملت وزارة الخارجية النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ الذي يؤكد تورط إيران في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بها وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة.. مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين .
ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا السلوك الباطل غير المسؤول.