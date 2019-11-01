كان يجلس بجانبه... شاب سعودي يوثق بالفيديو مصرع رفيقه في حادث

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة وقوع حادث لسائق كان يقود بسرعة عالية على أحد الطرق بالمملكة العربية السعودية.
ويظهر في المقطع السائق وهو يقود بسرعة تتجاوز الـ200 كيلومتر في الساعة.
وحاول السائق تجاوز سيارة كانت تسير ليجد أمامه مركبة أخرى تسير ببطء، فحاول تفاديها والعودة لمساره، إلا أن السيارة انقلبت بفعل السرعة.
وذكرت مصادر أن السائق توفي فورا لحظة وقوع الحادث، بينما يتماثل مرافقه والذي قام بتصوير الحادث للشفاء.