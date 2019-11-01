حكم بإعدام قاتل بناته الثلاث في صنعاء

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مارب برس - مارب

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أصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة في صنعاء حكمها على المجرم علي عبدالله النعامي قاتل بناته الثلاث ملاك ورغد ورهف بالإعدام.

وقال المحامي وضاح قطيش في منشور على صفحته في فيس بوك " إن الحكم الصادر قضى بإعدام الجاني تعزيراً، على أن يكون في ساحة عامة؛ ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بحق أطفاله وبحق المجتمع.

يذكر أن المحامي قطيش تطوع في الترافع في هذه القضية عن أولياء الدم برفقة زملائه المحامي عبدالرقيب القاضي والمحامي يحيى الحمري والمحامية سحر الكامل.