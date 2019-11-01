استنفار بعد ارسال مكتوب مسموم لمكتب الرئيس اردوغان..

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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دق ناقوس الخطر لمؤسسة “افاد” عندما أُسديت إليها مَهمة فحص مكتوب للتأكد من خلوه من مادة السيانيد السامة، كان مرسَلا لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عبر البريد الدولي “ب ت ت” التابع لمدينة كهرمان مراش في رسالة مكتوب عليها “ستُجرع السيانيد”

وتبين في الفحص الأولي خلوه من أية آثار لمادة السيانيد بينما تم إرساله للمختبرات المعنية لإجراء فحوصات أكثر دقة

حيث قام المدعى “ك.ب” بترك مكتوب للرئيس أردوغان عبر “ب ت ت” التابع لحي صكاريا في كهرمان مراش

وتم إبلاغ فرق “افاد” على الفور من قبل موظف البريد بعد أن رأى الكلمات المكتوبة على الظرف كما تم إخلاء المكان من الموظفين

وهرعت فرق من “افاد” في الحال إلى المكان مرتدين ملابس خاصة مضادة للمواد السامة حيث قاموا بفحص مبدئي لم يظهر فيه أي أثر لمادة السيانيد وبعدها وُضع في صندوق خاص لإرساله للفحص الدقيق بالمختبرات الخاصة لدى المؤسسة