السلطات السعودية تتدخل بعد فيديو أب وابنته أثار جدلا واسعا...فيديو

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في السعودية، يظهر رجلا يعتدي بعنف شديد على ابنته، مما أثار جدلا كبيرا، واستدعى إلى تدخل السلطات المعنية.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر" إنها رصدت ما جرى تداوله بخصوص الهاشتاغ الذي تم تدشينه مؤخرا تحت عنوان "نطالب بمحاسبة معنف ابنته"، مؤكدة مباشرتها اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخير، في تغريدة عبر "تويتر": إن "وحدات الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تسعى للتحقق من مقطع الفيديو، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقا لنظام حماية الطفل". ودعا أبا الخير، الجميع للتبليغ عن حالات العنف في مركز البلاغات الذي يعمل على مدار الساعة من خلال الهاتف رقم 1919، أو عن طريق حساب المركز في "تويتر".
ويظهر الفيديو الأب وهو يعتدي بالضرب على ابنته أثناء دخولها السيارة، ورجح البعض بأن الواقعة حدثت في مدينة جدة.