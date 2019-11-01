سرب من الطائرات الأمريكية يعود للانتشار في المنطقة بعد 15 عاماً من آخر تواجد له

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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عاد سرب الطائرات الأسطورية المقاتلة "555" للانتشار بالشرق الأوسط، وتحديدا في السعودية والعراق وقطر، وذلك بعد مرور 15 عاما على آخر تواجد له بالمنطقة؛ لمد منطقة الشرق الأوسط بقوة الردع الجوية.

جاء ذلك بحسب بيان للقيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، التي أفادت أن السرب وصل إلى قاعدة العديد القطرية قادما من قاعدة "أفيانو" الجوية في إيطاليا.

ووفق البيان ينتشر السرب، المعروف بتخصصه في القصف، في منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، والتي تشمل دولا مثل السعودية والعراق وقطر، وذلك لمد منطقة الشرق الأوسط بقوة الردع الجوية.

ويطير سرب الطائرات من طراز F-16 Flying Falcons من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقالت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية إنها المرة الأولى التي تنتشر فيها طائرات 555 والتي تعتبر جزءا من الجناح المقاتل الحادي والثلاثين المعروف باسم "Triple Nickel" (ثلاثية النيكل)، منذ 2004 في قاعدة العديد.

وأضاف البيان أنه سبق أن تم نشر السرب عدة مرات في أفغانستان آخرها في عام 2017.

وكان قائد سلاح الجو الأمريكي في القيادة الوسطى الحالي "جوزيف غاستيلا" قد قاد سرب الطائرات 555 ما بين 2003 إلى 2005، وزار مؤخرا في 4 نوفمبر الجاري قاعدة العديد الجوية في قطر، واستقل طائرة من طائرات السرب في رحلته.

وقال "غاستيلا" أثناء رحلته: "لقد تغير الكثير منذ أن كنت قائدا للسرب، المستوى الذي وصلوا إليه الآن يتجاوز بكثير ما كنا عليه حينها، ما يجعلني فخورا بكوني أمريكيا وسعيدا أيضا لوجودي بينهم اليوم".

وسرب "555" موجود منذ عام 1942، حيث تم تشكيله للقصف واستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، ثم استخدم في حرب فيتنام بطائرات محدثة، وحقق عشرات الانتصارات ضد طائرات الميغ الروسية