إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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فاجأت الإعلامية، لمياء عبد الحميد، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بنشر صور لسيارتها بعد تعرضها لحادث سير مروع.

ونشرت لمياء فهمي عبر حسابها على "إنستجرام" صور السيارة وهي متحطمة ومعلقة كاتبة: "والله شوفت الموت الحمدلله".

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل، حيث تعاطف معها الكثيرون.