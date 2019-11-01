مسؤول بارز في الحكومة«الشرعية» يدعوا حزبي «الإصلاح والمؤتمر»لنبذ الفرقة والإنقسام والتوحد لمواجهة «الحوثي»

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، حزبي التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام لنبذ الفرقة والإنقسام والتوحد لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وإدراك أن العدوى الحقيقي لليمن، هي إيران واداتها الحوثية.

وذكر الوزير الارياني في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر تابعها ”مأرب برس“ بأن اليمن لن يستعيد أمنه واستقراره الا بتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي بكل احقاده وتراكماته، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والعمل المشترك تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس ‎عبدربه منصور هادي وعلى قاعدة ان لا احد يستطيع الغاء الآخر وان اليمن يتسع للجميع»

واعتبر الوزير الإرياني بأن الخلاف فيما بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح قاد اليمن من ازمة لاخرى وساعد على ازدهار المشاريع الصغيرة ومنها المليشيا الحوثية.

وتابع قائلا : «المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح الحزبين الكبيرين جناحي اليمن خلافهم قاد البلد من ازمة لاخرى وساعد على ازدهار المشاريع الصغيرة ومنها المليشيا الحوثية التي ما كان لها الانتقال من كهف في مران للسيطرة على العاصمة صنعاء لولا استثمارها وتغذيتها هذا الصراع»

الى ذلك وجه الوزير الإرياني دعوة لكافة القوى الوطنية والأحزاب والقيادات الوسطى وقطاع الشباب لتجاوز خلافات الماضي والتسامي على الجراح وتوحيد الجهود نحو معركة استعادة الدولة مع الاحتفاظ بكل الاحترام والتقدير للقيادات التاريخية لكل الأحزاب الوطنية.