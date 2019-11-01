قناة تلفزيونية تكشف حقيقة إفراج مليشيات«الحوثي»عن السفن التي اختطفتها في البحر الأحمر

الأربعاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت قناة الميادين المقربة من إيران،اليوم الثلاثاء بإن مليشيات الحوثي أفرجت عن السفن الثلاث التي اختطفتها مساء الاحد في البحر الأحمر، مع طواقمها البالغ عددهم 16 من جنسيات متعددة.

و لفتت القناة إلى أن من بين السفن الثلاث المفرج عنها السفينة السعودية "رابغ 3".

ولم يصدر حتى الأن أي تعليق من التحالف العربي، أو من الجانب الكوري الجنوبي يؤكد أو ينفي صحة هذه الاخبار.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة يونهاب الكورية، أن "الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت المدمرة "كانغ -كام –تشان" التي كانت تقوم بمهامها في مكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل إليه الخميس المقبل".

ونقلت الوكالة عن مصدر بالخارجية الكورية، قوله إن "المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتماداً على الوضع".

ومن المتوقع أن يبدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين للبحث عن سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، حسبما أعلن مكتبه اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي للرياض، بالتزامن مع إحتجاز الحوثيين لسفينة كورية منذ مساء الاحد الماضي قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، و من المقرر ان تستغرق زيارة المسؤول الكوري الجنوبي للرياض خمسة أيام.