قناة تلفزيونية تكشف حقيقة إفراج مليشيات«الحوثي»عن السفن التي اختطفتها في البحر الأحمر تصعيد إيراني جديد ضد«الشرعية» والخارجية اليمنية تصدر بياناً تحذيرياً عاجل.. ترامب يبلغ الكونغرس بقرار عسكري جديد بشأن السعودية إجتماع بـ«مأرب» يناقش آلية تصحيح الاختلالات في كشوفات الراتب والازدواج الوظيفي مسؤول حكومي يتحدث عن انطلاقه جديدة لتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين وزارة الأوقاف تنعي القاضي إسماعيل الطيب الكلباني عبر قناة فضائية : النبي استقبل مغنيات.. وجدل (شاهد) من هو رئيس الوزراء الكويتي الجديد الذي كرمته السعودية وتوسط لإنهاء الأزمة الخليجية قطر تصدر بيانا بشأن قرار أمريكي صادم للعرب والمسلمين وفد إسرائيلي في قطر (صورة)
قالت قناة الميادين المقربة من إيران،اليوم الثلاثاء بإن مليشيات الحوثي أفرجت عن السفن الثلاث التي اختطفتها مساء الاحد في البحر الأحمر، مع طواقمها البالغ عددهم 16 من جنسيات متعددة.
و لفتت القناة إلى أن من بين السفن الثلاث المفرج عنها السفينة السعودية "رابغ 3".
ولم يصدر حتى الأن أي تعليق من التحالف العربي، أو من الجانب الكوري الجنوبي يؤكد أو ينفي صحة هذه الاخبار.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة يونهاب الكورية، أن "الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت المدمرة "كانغ -كام –تشان" التي كانت تقوم بمهامها في مكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل إليه الخميس المقبل".
ونقلت الوكالة عن مصدر بالخارجية الكورية، قوله إن "المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتماداً على الوضع".
ومن المتوقع أن يبدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين للبحث عن سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، حسبما أعلن مكتبه اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وتأتي زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي للرياض، بالتزامن مع إحتجاز الحوثيين لسفينة كورية منذ مساء الاحد الماضي قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، و من المقرر ان تستغرق زيارة المسؤول الكوري الجنوبي للرياض خمسة أيام.