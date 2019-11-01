عاجل.. ترامب يبلغ الكونغرس بقرار عسكري جديد بشأن السعودية

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنه سيتم نشر قوات أمريكية إضافية في المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة للدفاع ضد إيران، وسيبقى نحو 3000 من الأفراد العسكريين في المملكة طالما كان ذلك مطلوبًا، وفقا لرسالة نشرها البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: "تشمل القوات الإضافية التي أمرت بنشرها في المملكة العربية السعودية أنظمة الرادار والقذائف لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح الحملة الجوية لدعم تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية من المملكة العربية السعودية".

وقال ترامب في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونغرس: "سربان مقاتلان... وصلا أول هذه القوات الإضافية إلى المملكة العربية السعودية، وسوف تصل القوات المتبقية في الأسابيع المقبلة".

وأشار ترامب إلى أنه "في ظل الانتشار الجديد، فإن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين في المملكة العربية السعودية سيصل إلى نحو 3000 جندي".

وأضاف الرئيس "سيبقى هؤلاء الأفراد منتشرين طالما أن وجودهم مطلوب للوفاء بالمهام المذكورة أعلاه".