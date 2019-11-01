إجتماع بـ«مأرب» يناقش آلية تصحيح الاختلالات في كشوفات الراتب والازدواج الوظيفي

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عقد اليوم في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب اجتماعا موسعا ضم موظفي الخدمة ومدراء الموارد البشرية في المكاتب والوحدات الحكومية في المحافظة برئاسة مدير عام المكتب سعود اليوسفي.
كرس الاجتماع لمناقشة تقاعس بعض الجهات والوحدات الحكومية في تسليم صور للبطائق الشخصية لموظفيهم من اجل اضافة الرقم الوطني الى كشف الراتب، بناء على تعميم وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن وتوجيه محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة الى المكاتب والوحدات العامة بسرعة ايفاء مكتب الخدمة بصور البطائق الشخصية لادارات الموارد البشرية لدى وحداتهم ومكتب الخدمة المدنية.
وحيث ان هذا التقاعس قد تسبب في تأخر انجاز اضافة الرقم الوطني الى كشوفات الراتب للموظفين ورفعها الى وزارة الخدمة المدنية بهدف استكمال بيانات الموظفين بما يساعدها في تصحيح الاختلالات في كشوفات الراتب والازدواج الوظيفي، خاصة ان الزمن المحدد من قبل الوزارة لمكاتب الخدمة لاستكمال البيانات ورفعها يقرب على الانتهاء..
واقر الاجتماع ايقاف الموارد البشرية مرتبات الموظفين الذين لم يحضروا بطائقهم، ورفع تقارير عن المشاكل التي تواجههم اولا باول وكذا اصدار كشوفات الراتب لشهر نوفمبر للجهات المتأخرة حتى تستكمل تسليم صور البطائق الشخصية تنفيذا لقرار اجتماع المكتب التنفيذي.
بدوره اشاد المدير العام اليوسفي بالجهود التي يبذلها موظفي الخدمة ومدراء الموارد البشرية في استيفاء البيانات والتي بلغت 60في المائة، وضرورة الحرص على سرعة استكمال ما تبقى لتكون مأرب المحافظة المتميزة في سرعة انجاز البيانات من بين المحافظات المحررة.