وزارة الأوقاف تنعي القاضي إسماعيل الطيب

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نعت وزارة الأوقاف والإرشاد، العلامة القاضي إسماعيل الطيب، الذي وافاه الأجل يوم الأحد، بعد عمر حافل بالعطاء لخدمة دينه ووطنه.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إن اليمن فقدت عالما وقاضيا وفقيها، كرس حياته في الإفتاء والدعوة والقضاء وإصلاح ذات البين".
وأشار البيان إلى مناقب الفقيد واسهاماته القضائية، ويكون اليمن برحيله،قد خسر عالما جليلا مشهودا له بالنزاهة والورع والسمعة الحسنة بين أوساط المجتمع.
وعبرت الوزارة عن تعازيها ومواساتها بهذا المصاب الأليم..سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان..