الكلباني عبر قناة فضائية : النبي استقبل مغنيات.. وجدل (شاهد)

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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عاد القارئ السعودي عادل الكلباني، إلى إثارة الجدل مجددا، بزعمه أن النبي محمد عليه السلام، استقبل "مطربات" في بيته.

الكلباني وفي لقاء عبر تلفزيون "إس بي سي" الرسمي، قال إنه لا أحد يمكنه إنكار وجود الغناء في عهد الرسول، وأن باب "سنة العيدين لأهل الإسلام" في صحيح البخاري، يثبت ذلك.

وأوضح أن قول الرسول عليه السلام لعائشة عند رؤيتهما جارية تغني إن هذه "قينة بني فلان"، وبحسب الكلباني فإن القينة في زماننا هذا هي "المطربة، الفنانة".

وذكر الكلباني أن النبي حضر عرسا كانت فيه مطربة تغني، ولم ينكر عليها غناءها، بل دعاها إلى عدم الغلو في مدحه.

وأوضح الكلباني الذي يحلل الغناء منذ سنوات طويلة، أن زمن النبي عليه السلام كان يعج بـ"الغناء" والأدوات الغنائية مثل "المزهر" المعروفة بـ"العود" الآن.

وتحدث الكلباني عن إقرار تدريس الموسيقى في المدارس، قائلا إنه لا يمانع ذلك، وإنما ينبغي ألا يكون الأمر إجبارا لجميع الطلبة.

وأثارت تصريحات الكلباني سخطا واسعا ضده من قبل مغردين، رأوا أنه حمل تفسير الأحاديث بأسوأ صورة ممكنة.