وفد إسرائيلي في قطر (صورة)

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا طبيا إسرائيليا وصل العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.

وقالت الخارجية في تغريدة على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، إن الوفد ضم 9 أطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ، رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى "رمبام" في حيفا.

ونشرت الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، صورة للوفد في قطر.

جدير بالذكر أن قطر استضافت في شهر سبتمبر 2019، وفدا رياضيا إسرائيليا شارك في بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر.

كما نشرت الصفحة ذاتها في 16 نوفمبر مقطع فيديو وثق لحظة تتويج لاعب إسرائيلي بالميدالية الذهبية في بطولة الـ "جو جيتسو" العالمية في الإمارات.

وقالت في التعليق على الفيديو "النشيد الوطني هاتيكفا (الأمل) يعزف في أبو ظبي بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجو جيتسو العالمية".

وأضافت أن ليفاييف تغلب على رياضي من دولة الإمارات في النهائي.