فريقان أمريكي وبريطاني في مهمة جديدة في محافظة مأرب

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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استقبل وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، فريقين طبيين من منظمة ميدو جلوبال الأمريكية برئاسة تيسير الكريم، ومنظمة مسلم هاندز البريطانية برئاسة الدكتور باسل الخضر، اللذان يزوران المحافظة لإجراء عمليات جراحية نوعية وتدريب كوادر محلية في هيئة مستشفى مأرب العام ،ومستشفى كرى العام، على مدى خمسة أيام.

وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح من الوفدين إلى شرح حول طبيعة الزيارة الإنسانية إلى المحافظة، بهدف تخفيف أعباء وآلام الأمراض خاصة الذين يحتاجون إلى تدخلات نوعية إلى جانب الارتقاء بالخبرات الطبية في المحافظة من خلال العمل المشترك في إجراء عمليات جراحية نوعية في مجالات العظام، والأورام، والنساء والولادة، إلى جانب التأهيل والتدريب لعدد 30 كادراً صحياً في مجالي الطوارئ والنساء والولادة.

وفي اللقاء رحب الدكتور مفتاح بالفريقين الطبيين، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة في الجانب الصحي بسبب استقبالها أعداداً مهولة من النازحين والمهجرين إلى جانب ما أفرزته الحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني من جرحى ومصابين يحتاج بعضهم إلى عمليات نوعية كبرى تفوق قدرات الكوادر الموجودة في المحافظة ويعاني أصحابها من مضاعفات تأخير حالتهم في إجراءات السفر للعلاج في الخارج.

وأكد الوكيل مفتاح أن السلطة المحلية ستقدم كل الدعم والتسهيلات من أجل تعزيز العمل الإنساني في المحافظة واستفادة أكبر قدر من المرضى ، ورفع كفاءة الكوادر الطبية العاملة. معرباً في ذات السياق عن شكره لما تقوم به مؤسسة استجابة للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود وتواصل مع المنظمات الخارجية العاملة في القطاع الصحي لتعزيز دورها الإنساني الطبي في المحافظة.

حضر اللقاء رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، ومدير عام مكتب حقوق الإنسان عبدربه جديع ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة العميد ناجي حطروم ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، وممثل مؤسسة استجابة عبدالله جماله.