واتساب يصلح ثغرة خطرة تسمح بالاختراق

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أصلحت خدمة التراسل الفوري واتساب ثغرة أمنية تنطوي على ملفات فيديو بنسق MP4 ضارة، وقد تسمح للمهاجمين بالوصول إلى الرسائل، والملفات المخزنة في التطبيق عن بُعد.

ومن مساوئ الثغرة، التي تُعرف بالاسم CVE-2019-11931 ، تمكين المهاجمين من إرسال ملف فيديو MP4 مُنسَّق لتنفيذ شفرة خبيثة عن بُعد على جهاز الضحية من دون أي تدخل منه.

ويُعتقد أن وجود الثغرة وحده لا يعني أنه يمكن استخدامها لأغراض شائنة. فكما هو الحال في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون نقطة دخول لسلسلة استغلال تربط مجموعة من الثغرات الأمنية معاً، مما يتيح للمتسلل اختراق الحماية الرقمية.

وقال متحدث باسم واتساب لموقع TNW : "تعمل واتساب باستمرار لتحسين أمان خدمتنا وننشر تقارير عامة بشأن المشكلات المحتملة التي أٌصلحت بما يتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة وفي هذه الحالة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المستخدمين قد تأثروا".

وأثرت هذه الثغرة على مستخدمي تطبيق واتساب ذي الإصدار ما قبل 2.19.274 على نظام أندرويد، والإصدار ما قبل 2.19.100 على نظام (آي أو إس)، وإصدارات Enterprise Client ما قبل 2.25.3، وتطبيق واتساب على نظام ويندوز فون ما قبل 2.18.368، ونسخة الأعمال من واتساب للإصدار ما قبل 2.19.104 على نظام أندرويد، ونسخة الأعمال للتطبيق للإصدار ما قبل 2.19.100 على نظام (آي أو إس).