هادي يصارح المبعوث والأخير يتحدث معه عن خطوة مهمة

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اتهم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الرغبة في تنفيذ بنود اتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة وملف الأسرى وحصار مدينة تعز، وقال يضع "المزيد من التعقيدات في هذا الإطار".

جاء ذلك خلال استقبال هادي في الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي اعتبر أن اتفاق الرياض خطوة هامة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.

وأشاد هادي بجهود غريفيث "ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خصوصاً فيما يتعلق باتفاق السويد".

وجدد الرئيس اليمني، الحرص على" تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث.

وصارح هادي المبعوث وقال ان السلام يجب ان يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات"، بحسب تعبيره.

بدوره أشاد المبعوث الأممي بجهود الرئيس هادي الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته، منوهاً بالتوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.