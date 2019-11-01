الإقليم الذي نال أعجاب هادي واستقبل ملاييين الهاربين وهذا ما وعد به الرئيس

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، أن إقليم سبأ أصبح واقع يتجسد على الأرض وفي قلب كل أبناء الإقليم كما هو الحال في إقليم حضرموت.

وأشاد الرئيس خلال استقباله، اليوم، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، بجهود لجنة تنسيق إقليم سبأ برئاسة اللواء سلطان العرادة و التي تعمل منذ عامين على تذليل الصعوبات وتوحيد الجهود على مستوى الإقليم و المحافظات.

وأشار رئيس الجمهورية الى ان إقليم سبأ استقبل ملايين اليمنيين الهاربين من جحيم وشرور المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.

واكد هاديً ان إقليم سبأ هو إقليم الخير والعطاء..مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه ويقدمه أبناء إقليم سبأ ووقوفهم إلى جانب قوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا الانقلابية.

وقال الرئيس " لقد جسد أبناء إقليم سبأ وهم يدافعون عن الوطن ومكتسباته العظيمة أنبل معاني القيم الإنسانية والرجولة الفذة، ومعاني الحب والتضحية للوطن والمواطن، وسطروا في انصع صفحات التأريخ مواقفهم البطولية التي تنحاز دوماً للوطن وللأرض والإنسان".

ووعد هادي خلال اللقاء ً بأن الإقليم سينال حقه وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن عهد الظلم و الإقصاء انتهى دون رجعه.

وعبر محافظو إقليم سبأ عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية الذي وصفوه بمؤسس الدولة الاتحادية العادلة التي تقوم على أساس تقاسم السلطة والثروة وتحقيق العدالة والمساواة وإنصاف كل اليمنيين.

حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية محمد موسى العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعليمي.