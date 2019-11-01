مليون ريال لكل لاعب ومأدبة غداء

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كرم وزير الشباب والرياضة نايف البكري امس الاثنين بعثة منتخب الشباب بعد تأهله الى نهائيات كأس آسيا، ومنحهم مبلغ مليون ريال يمني مكافئة لكل لاعب.
وأشاد البكري بالجهود التي بذلها الجهاز الفني واللاعبين خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت (19عاما) والتي توجت بالتأهل للنهائيات.
وأكد ان الوزارة لن تألو جهدا في سبيل إعداد المنتخب للنهائيات.
واستقبل الوزير البكري بعثة المنتخب في الرياض واقام مأدبة غداء على شرف البعثة بحضور سفير اليمن في الرياض شايع الزنداني .
وتأهل المنتخب اليمني للشباب الى نهائيات كأس اسيا المقرر اقامتها في اوزباكستان 2020.
وفاز المنتخب اليمني في مباراتين وتعادل في واحدة بالتصفيات التي اقيمت بقطر ليضمن تأهله كأفضل اربعة منتخبات حلت بالمركز الثاني .