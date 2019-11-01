الأحمر اليمني في مهمة جديدة اليوم «توقيت المباراة وثلاث قنوات ناقلة»

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مأرب برس ينشر بطاقة المباراة
تصفيات كأس اسيا وكأس العالم
الجولة الخامسة :
اليمن vs سنغافورة
الثلاثاء , 19 نوفمبر
استاذ المحرق (البحرين)
التوقيت : 6:00 م
القنوات الناقلة : الكأس ،السعيدة ،السعودية الرياضية