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الأحمر اليمني في مهمة جديدة اليوم «توقيت المباراة وثلاث قنوات ناقلة»

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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مأرب برس ينشر بطاقة المباراة

تصفيات كأس اسيا وكأس العالم

الجولة الخامسة :

اليمن vs سنغافورة

 الثلاثاء , 19 نوفمبر

 استاذ المحرق (البحرين)

التوقيت : 6:00 م

القنوات الناقلة : الكأس ،السعيدة ،السعودية الرياضية

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