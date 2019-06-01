برقيتان من الفريق علي محسن الى محمد بن راشد ومحمد بن زايد

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- سبأ

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بعث نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الثلاثاء،برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ،وإلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي صاحب السمو الشيخ الفريق أول طيار محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ،عزاهما فيها بوفاة سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات.

وعبر نائب الرئيس في البرقيتين عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي عهد أبو ظبي وللأشقاء في الإمارات بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وامس نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام .