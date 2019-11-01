تعرف على الوزراء والمسئولين الذين منعوا من العودة الى عدن ولماذا؟

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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عاد رئيس الحكومة اليمنية امس الاثنين الى العاصمة المؤقتة عدن ، رفقة عدد محدود من الوزراء والمسئولين ، بعد ان تأخر وصولهم نحو اسبوع كامل وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في 5 نوفمبر الجاري.

في هذا السياق كشف مصدر حكومي مطلع لمأرب برس عن ابرز المسئولين الذين منعوا من العودة الى عدن.

والوزراء والمسئولون الممنوعون من العودة - بحسب المصدر- هم : وزير الخارجية ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم ووزير النفط ووزير الصحة ونائب وزير الخدمة المدنية ووكيل وزارة الداخلية.

وكان وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية اعلن بالتزامن مع وصول معين عبدالملك ، انه جرى منعه من العودة الى عدن ، دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل .

وتحدثت تقارير اعلامية في وقت سابق عن رفض الانتقالي الجنوبي عودة بعض الوزراء مع رئيس الحكومة ومنهم وزير الخارجية .

وفسر الانتقالي البند الخاص بعودة الحكومة خلال اسبوع من التوقيع على اتفاق الرياض على ان العودة محصورة فقط على رئيس الحكومة .

وفيما لم تذكر اسباب منع الوزراء المشار اليهم اعلاه ، اوضحت مصادرنا بأن الانتقالي وراء عدم عودتهم.

وقالت المصادر لمأرب برس ان الانتقالي تسبب في تأخر عودة الحكومة اسبوعا كاملا بعد ان وضع عراقيل على عودة بعض الوزراء ورفض ان يكونوا ضمن الوفد الذي وصل مع معين عبدالملك .

واشارت المصادر بأن الوزراء الذين كان مقررا ان يصلوا مع رئيس الحكومة ، هم اولئك الذين يرى ما يسمى المجلس الانتقالي انهم وقفوا في وجه انقلابهم المسلح اغسطس الماضي.

كما ضغط الانتقالي ومن خلفه الامارات على استبعاد كل المسئولين الذين واجهوا انقلاب عدن ، حيث تضمن اتفاق الرياض بندا صريحا بأن لا تحتوي التشكيلة الحكومية القادمة على اي شخصية انخرطت في الاحداث الاخيرة في عدن وشبوة ، وهي اشارة واضحة للمسئولين الحكوميين الذين رفضوا انقلاب الانتقالي ومن ابرزهم وزيري الداخلية والنقل المتواجدان في محافظة المهرة حاليا .

ومن المفارقات العجيبة ان اسم وزير الشباب والرياضة صالح البكري ضمن الوزراء الممنوعين من العودة الى عدن ، وهو من قاد اول مقاومة شعبية طردت مليشيات الحوثي من عدن العام 2015 ، وتواجد في ارض المعركة ،حين كانت جميع قيادات الانتقالي تتنقل بين فنادق ومنتجعات ابوظبي ودبي .