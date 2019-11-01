عاجل.. ثوار لبنان يقلبون الموازين ويمنعون انعقاد البرلمان اللبناني

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أعلن البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أن أرجأت الأسبوع الماضي، وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة "النهار" للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقا أمنيا محكما، وذلك بحسب مراسلة "سبوتنيك".
وأعلنت كتلتا نواب حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، إضافة إلى النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وأسامة مخزومي، عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية.
وأعلن النائب أسامة سعد مقاطعة الجلسة لأن "مطالب الانتفاضة ليست على جدول الأعمال ولا أولويات الناس على جدول الأعمال ولا بحث في سبل الخروج من الأزمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن".
أما كتلة "المستقبل" وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي قرروا الاكتفاء بحضور جلسة الانتخاب من دون المشاركة بالجلسة التشريعية.