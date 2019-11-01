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كوريا الجنوبية تقرع طبول الحرب مع الحوثيين ومدمرة عملاقة تتجه نحو اليمن

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أكد مصدر فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم التأكد من أن طاقم السفن التى احتجزتها جماعة الحوثيين اليمنية فى أمان، وأن الحكومة أرسلت مدمرة "كانج -كام -تشان" التى كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله -اليوم الثلاثاء- إنه من المتوقع أن تصل المدمرة إلى موقع الحادث بعد غد /الخميس/، وأن المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع.
وتتعاون الحكومة الكورية الجنوبية بشكل وثيق مع الدول الحليفة؛ لإنقاذ مواطنيها، وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أكدت اليوم إنه تم احتجاز سفينتين كوريتين وسفينة سعودية في المياه على بعد 15 ميل من جزيرة كمران في اليمن من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، فيما ترسو السفن الثلاث حاليا في ميناء الصليف في محافظة الحديدة في اليمن.
وتم احتجاز السفن الثلاث عند توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية، وأبلغ أحد الكوريين الجنوبيين، شركتهما باستيلاء الحوثيين على السفينة صباح اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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