كوريا الجنوبية تقرع طبول الحرب مع الحوثيين ومدمرة عملاقة تتجه نحو اليمن كوريا تخرج عن صمتها وتعلق على اختطاف الحوثيين للسفينة العمارة الإسلامية في اليمن: تنوّع فرضته الجغرافيا اليمن... بوابة المهاجرين الأفارقة في رحلة الموت بحثا عن الحياة قبيلة يمنية تعلن استعدادها للانقضاض على الحوثيين قيادات الحوثي تعدم عناصرها قاتل خفي باليمن يحصد 906 شخص محمد صلاح يدخل أحد مطاعم دبي فيتم كسر أكثر من 2000 طبق لهذا السبب أكبر عملية احتيال للمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض .. بيان عسكري يحذر ويكشف الحقيقة هذا ما كشفته وثائق إيران السرية للسيطرة على العراق
أكد مصدر فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم التأكد من أن طاقم السفن التى احتجزتها جماعة الحوثيين اليمنية فى أمان، وأن الحكومة أرسلت مدمرة "كانج -كام -تشان" التى كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله -اليوم الثلاثاء- إنه من المتوقع أن تصل المدمرة إلى موقع الحادث بعد غد /الخميس/، وأن المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع.
وتتعاون الحكومة الكورية الجنوبية بشكل وثيق مع الدول الحليفة؛ لإنقاذ مواطنيها، وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أكدت اليوم إنه تم احتجاز سفينتين كوريتين وسفينة سعودية في المياه على بعد 15 ميل من جزيرة كمران في اليمن من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، فيما ترسو السفن الثلاث حاليا في ميناء الصليف في محافظة الحديدة في اليمن.
وتم احتجاز السفن الثلاث عند توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية، وأبلغ أحد الكوريين الجنوبيين، شركتهما باستيلاء الحوثيين على السفينة صباح اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.