كوريا الجنوبية تخرج عن صمتها وتعلق على اختطاف الحوثيين للسفينة

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التى خطفتها حركة الحوثى المتحالفة مع إيران عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية فى اتصال هاتفى، إن السفن الثلاث التى خطفها الحوثيون تشمل اثنين من السفن الكورية الجنوبية.

وقال التحالف الذى تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثى فى اليمن، أمس الاثنين، إن الحوثيين استولوا على سفينة تقطر حفارا عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر.



