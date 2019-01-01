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قيادات الحوثي تعدم عناصرها 

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى إعدام عدد من عناصرها عقب فرارهم من جبهات القتال بمحافظة الضالع.
وأفاد المركز الإعلامي لمحور الضالع، بأن قيادياً حوثياً ميدانياً أقدم على إعدام اثنين من العناصر المسلحة التابعة لهم وإصابة عدد آخر عقب رفضهم الاستمرار في القتال والعودة إلى الجبهات، مضيفاً أن عدداً من العناصر المسلحة الحوثية رفضت العودة إلى مواقعها في جبهات منطقة «القَفر» التابعة لمحافظة إب والمحاذية لمحافظة الضالع، ما دفع بقيادي حوثي ينتمي لمحافظة صعدة بإطلاق النار على العناصر الرافضة ما تسبب في مقتل عنصرين وإصابة عدد آخر.
وأضاف المصدر أن انشقاقات كبيرة شهدتها جبهات القتال في منطقة «القفر» بضواحي «الفاخر» عقب رفض الكثير من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الاستمرار في القتال، مشيراً إلى أن المشرفين الحوثيين المنتمين لمحافظة صعدة يقومون بالزج بالمقاتلين من أبناء المناطق والقرى المحاذية للضالع لاستخدامهم كوقود لحربهم العبثية.

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