قاتل خفي باليمن يحصد 906 شخص   

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد» تقريراً كشف فيه أن عدد الأشخاص الذين قتلوا بانفجارات الألغام الأرضية خلال الفترة من سبتمبر 2014 ولغاية يونيو 2018 بلغ 906 أشخاص، فيما أصيب مدنيان بجروح في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، في مدينة المخاء بمحافظة تعز.

وكشف التقرير الحقوقي، الذي صدر بعنوان «ضحايا الألغام في اليمن»، أن قتلى الألغام توزعوا على 19 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، وكان أعلى عدد لهؤلاء القتلى في محافظة تعز، حيث بلغ عددهم 289 قتيلاً، تلتها لحج، الضالع، مأرب، وعدن. وقد بلغ عدد الرجال الذين قتلوا بسبب الألغام الأرضية 713 رجلاً، فيما بلغ عدد النساء 60، وذكر التقرير أن عدد القتلى من الأطفال بلغ 133 طفلاً.

ويمثل السكان المدنيون العدد الأكبر من إجمالي من قتلوا بسبب الألغام الأرضية في اليمن خلال الفترة التي شملها الرصد، كما أن معظم الضحايا قتلوا بسبب الألغام المضادة للأفراد بنسبة 72% من إجمالي القتلى.