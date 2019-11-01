لماذا كرمت شركة يويتوب العملاقة قناة الجزيرة ؟

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حازت شبكة "الجزيرة" الإعلامية، على درع فضي من شركة "يوتيوب"، بفضل الشعبية المتنامية لها عبر الموقع الشهير.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام، فإن سرعة النمو، والشعبية الكبيرة، دفعت "يوتيوب" إلى تكريم الجزيرة، التي شاهد قناتها عبر "يوتيوب" منذ إنشائها قبل 12 عاما، أكثر من 1.6 مليار شخص.

فيما شاهد قناة "الجزيرة مباشر" عبر يوتيوب، منذ إنشائها قبل 10 أعوام، أكثر من 369 مليون شخص، وأكثر من 1.5 مليار شاهدوا القناة بنسختها الإنجليزية.

وبحسب إحصائيات "يوتيوب"، فإن الفئة العمرية الأكثر مشاهدة للجزيرة، تتراوح بين 24 و35 سنة.

وفي تعليقها على منح "الجزيرة" هذا الدرع، قالت المديرة التنفيذية لشركة "يوتيوب"، سوزان جسيكي، إن "الشركة تعلم أنكم لم تقوموا بهذا الإنجاز من أجل الجوائز، إنما قمتم به لأن لديكم الدافعية للإبداع بمشاركة المحتوى ولأنكم وجدتم الجمهور المهتم".

وتمنح "يوتيوب" دروعا إلى القنوات الأكثر مشاهدة، إذ حازت العديد من القنوات السعودية والمصرية التي تعود إلى ناشطين كمدونات شخصية، على هذه الجائزة.