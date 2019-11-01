محمد صلاح يدخل أحد مطاعم دبي فيتم كسر أكثر من 2000 لهذا السبب

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في طقس ضيافة غريب بأحد مطاعم دبي تم تكسير قرابة 2000 طبق بسبب تواجد نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي " محمد صلاح" بالمطعم.

وكانت إدارة المطعم قد أمرت بتكسير الأطباق في المطعم اليوناني، الذي تواجد فيه صلاح لتناول الغذاء، لكونه من طقوس المكان احتفاء وترحيبا بالضيوف المميزين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن مسؤولي المطعم يصطحبون ضيوفه المميزين إلى حديقة رائعة الجمال، وممر مميز يقود لمساحة مذهلة لتناول الطعام.

وكان محمد صلاح قد قضى إجازته في مدينة دبي، بعد خروجه من معسكر المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، حيث عمل على التعافي من إصابته التي اشتكى منها في الفترة الأخيرة خلال إجازته بالإمارات.

يذكر أن صلاح قد وصل إلى دبي، الأربعاء الماضي، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، وبدأ في إجراء برنامج علاجي وتدريبي في صالة الألعاب الرياضية مع طبيب الفريق من أجل التعافي من إصابته، وسط أجواء ممتعة في المدينة الإماراتية برفقة بعض أصدقائه، قبل أن يغادرها صباح اليوم.