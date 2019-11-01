محمد صلاح يدخل أحد مطاعم دبي فيتم كسر أكثر من 2000 لهذا السبب أكبر عملية احتيال للمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض .. بيان عسكري يحذر ويكشف الحقيقة هذا ما كشفته وثائق إيران السرية للسيطرة على العراق بعد نزعها للحجاب.. صابرين ترد على منتقديها- (صورة) مذهل .. ماذا يصنع صيام 24 ساعة لمرضى القلب مستشار بن زايد يقدم وصاياه لاحد مذيعي قناة الجزيرة تعزية إسرائيلية لرئيس دولة خليجية النشيد الوطني لإسرائيل يعزف في عاصمة خليجية لهذه النصر بعد دقائق من تصريح «المالكي».. تعليق حوثي جديد بشأن عملية اختطاف السفينة الكورية من«البحر الأحمر» بيان هام صادر من إصلاح «تعـز»دعا فيه محافظ المحافظة وقائد المحور والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتهما
في طقس ضيافة غريب بأحد مطاعم دبي تم تكسير قرابة 2000 طبق بسبب تواجد نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي " محمد صلاح" بالمطعم.
وكانت إدارة المطعم قد أمرت بتكسير الأطباق في المطعم اليوناني، الذي تواجد فيه صلاح لتناول الغذاء، لكونه من طقوس المكان احتفاء وترحيبا بالضيوف المميزين.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن مسؤولي المطعم يصطحبون ضيوفه المميزين إلى حديقة رائعة الجمال، وممر مميز يقود لمساحة مذهلة لتناول الطعام.
وكان محمد صلاح قد قضى إجازته في مدينة دبي، بعد خروجه من معسكر المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، حيث عمل على التعافي من إصابته التي اشتكى منها في الفترة الأخيرة خلال إجازته بالإمارات.
يذكر أن صلاح قد وصل إلى دبي، الأربعاء الماضي، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، وبدأ في إجراء برنامج علاجي وتدريبي في صالة الألعاب الرياضية مع طبيب الفريق من أجل التعافي من إصابته، وسط أجواء ممتعة في المدينة الإماراتية برفقة بعض أصدقائه، قبل أن يغادرها صباح اليوم.