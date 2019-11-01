شابة مصرية تعرض جنينها للبيع عبر فيسبوك

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً على فيسبوك لفتاة مصرية تقوم بعرض جنينها الذي مازال في أحشائها للبيع وذلك من أجل حاجتها للمال .

حيث كتبت الشابة: “هبيع ابني وأخد فلوسه افتح بيها كشك .. اتخلص من نسبه المجهول وأفيد وأستفيد .. أنا محتاجة فلوس وغيري محتاج الصبي ” .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاة بعدما قام البعض بالتواصل مع خط نجدة الطفل وإبلاغهم بذلك. وتم وضعها تحت المراقبة لحين ولادتها للجنين ووضعه في دار رعاية مناسبة .

وبدورها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا كشفت به تفاصيل الواقعة حيث تلقت بلاغا من خط نجدة الطفل بقيام فتاة تدعى ”غادة.ر” وتبلغ من العمر 25 عاما بنشر إعلانا على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” تطلب فيه مشتريا لجنينها الذي مازال في أحشائها موضحة أن هناك من تواصلوا معها لشراء الجنين فعلا .

وأشار البيان إلى أن الفتاة قد تزوجت عرفياً من أحد الشباب وبعد علمه بحملها تركها هاربا ورفض الاعتراف بأبوته للجنين مما دفعها لبيعه مبررة ذلك بإنها بحاجة لمبلغ وقدره 20000 جنيه بجانب دفع تكاليف الولادة التي أكدت أنها ستكون في عيادة خاصة وليس مستشفى للهروب من الإجراءات القانونية .