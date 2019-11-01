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بعد نزعها للحجاب.. صابرين ترد على منتقديها- (صورة)

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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خرجت الممثلة المصرية صابرين عن صمتها وردت على الانتقادات الكثيرة التي طالتها بعد نشرها صورة من دون حجاب، وقالت في تصريح صحفي أنها لم تكن محجبة منذ البداية وأنها دائما ما كانت تقول بأنها ليست محجبة بل محتشمة وظهورها الأخير ليس مفاجأة .

وكانت قد شاركت صابرين متابعيها عبر حسابها على انستغرام بصورة جديدة لأول مرة بدون حجاب بعد ان اعتادت منذ فترة أن تظهر في أعمالها الدرامية بحجاب وهذه هي المرة الأولى التي ‏تنشر صورة بشعرها الحقيقي.

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