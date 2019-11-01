تعزية إسرائيلية لرئيس دولة خليجية

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نشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" تعزية في وفاة شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية "نتقدم بتعازبنا إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد داعين من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته".
ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقالت إن وزارة شؤون الرئاسة، أصدرت بيانا بهذا الشأن قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".
وتابع: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".