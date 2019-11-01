تعزية إسرائيلية لرئيس دولة خليجية النشيد الوطني لإسرائيل يعزف في عاصمة خليجية لهذه النصر بعد دقائق من تصريح «المالكي».. تعليق حوثي جديد بشأن عملية اختطاف السفينة الكورية من«البحر الأحمر» بيان هام صادر من إصلاح «تعـز»دعا فيه محافظ المحافظة وقائد المحور والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتهما اللجنة الوطنية للتحقيق تزور أرخبيل سقطرى وتناقش مع المحافظ مستجدات وضع حقوق الإنسان ضربة أمنية جديدة.. ضبط شحنة حشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين ”بن زايد“ في ذمة الله والامارات تعلن الحداد وتنكس الاعلام في أول زيارة له الى اليمن.. السفير الأمريكي الجديد يصل ”حضرموت“ وهذه مهمته الحرس الثوري الإيراني يعلن مواجهته للشعب ويتوعد: سنتصدى لكل من يزعزع البلاد فيلم سعودي في افتتاح مهرجان إسرائيلي
وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جهاز أمن الدولة افتتح بطولة العالم لـ"الجوجيتسو" الجارية تحت رعايته بمدينة زايد الرياضية والتي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري.
ويشارك في البطولة 1500 رياضي من 69 دولة في مختلف دول العالم.
وتم عزف ما يعرف بـ"النشيد الوطني" لإسرائيل والذي "هاتيكفا" في أبوظبي، بعد فوز اسرائيل بالميدالية الذهبية.
يشار إلى أن دولاً وأحزاباً عربية، تعتبر مشاركة وفود إسرائيلية رياضية في بطولات تقام بدول عربية، تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بإنهائه.
وزادت في الفترة الأخيرة مشاركة وفود إسرائيلية رياضية في مسابقات رياضية تقام في دول عربية، وتحديداً في دول الخليج في الإمارات.
وهذه المرة الثانية التي يعزف فيها هذا النشيد في أبوظبي في سابقة عربية وخليجية لقيت الاستنكار والإدانة الرسمية الفلسطينية والشعبية الإماراتية والخليجية والعربية.