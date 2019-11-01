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النشيد الوطني لإسرائيل يعزف في عاصمة خليجية لهذه النصر

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جهاز أمن الدولة افتتح بطولة العالم لـ"الجوجيتسو" الجارية تحت رعايته بمدينة زايد الرياضية والتي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

ويشارك في البطولة 1500 رياضي من 69 دولة في مختلف دول العالم.

وتم عزف ما يعرف بـ"النشيد الوطني" لإسرائيل والذي "هاتيكفا" في أبوظبي، بعد فوز اسرائيل بالميدالية الذهبية.

يشار إلى أن دولاً وأحزاباً عربية، تعتبر مشاركة وفود إسرائيلية رياضية في بطولات تقام بدول عربية، تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بإنهائه.

وزادت في الفترة الأخيرة مشاركة وفود إسرائيلية رياضية في مسابقات رياضية تقام في دول عربية، وتحديداً في دول الخليج في الإمارات.

وهذه المرة الثانية التي يعزف فيها هذا النشيد في أبوظبي في سابقة عربية وخليجية لقيت الاستنكار والإدانة الرسمية الفلسطينية والشعبية الإماراتية والخليجية والعربية.

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