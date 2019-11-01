رونالدو متهم بسرقة هدف زميله في المنتخب

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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هدفه رقم 99 الذي سرقه من زميله بحسم رأيهم.
وتابع رونالدو تسجيله للأهداف الدولية بوصوله لهدفه رقم 99 مع منتخب البرتغال خلال مباراة بلاده مع لوكسمبورغ أمس الأحد ضمن المرحلة العاشرة من مباريات المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2020.
ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني لصالح البرتغال قبل أربع دقائق من النهاية خلال اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة، الأمر الذي دفع الكثير من المتابعين للإشادة بسجله المبهر وهو ما صاحبه بعض الانتقادات بحجة "ٍسرقته" لجهد أحد رفاقه.
وكانت تسديدة البديل دييغو غوتا في طريقها لعبور خط المرمى قبل أن يلمسها رونالدو ويمنح نفسه الهدف رقم 99 إذ يأمل تحطيم رقم الإيراني علي دائي الذي يملك 109 أهداف على الصعيد الدولي.
وقال أحد المعلقين "رونالدو سرق هدفا من شخص حاول تسجيل أول أهدافه الدولية".
وغرّد آخر: "غوتا تطلع لتسجيل أول أهدافه الدولية ورونالدو قرّر اعتراض الكرة".
وذكر آخر: "هذا الهدف لغوتا!".
وتعرض رونالدو في فترات سابقة لمواقف مشابهة لكنه كان الضحية فيها خاصة خلال فترة لعبه مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.
وكان المنتخب البرتغالي قد ضمن التأهل إلى نهائيات "يورو2020"، إثر فوزه على منتخب لوكسمبورغ 2-0، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب "خوسي بارثيل".