الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكدت موسكو وأنقرة، أن منظومة "أس400" الدفاعية الروسية ، سيتم تفعيلها مع بدايات الربيع المقبل في تركيا، فيما قالت الأخيرة، إنها اشترتها للاستخدام وليس للتخزين.

وقال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، خلال معرض دبي للطيران، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "أس400"، ستدخل الخدمة في الجيش التركي قبل ربيع عام 2020، وسيتم الانتهاء من تدريب المتخصصين الأتراك بحلول نهاية عام 2019.

وقال شوغاييف: "يجري تنفيذ عقد بخصوص "أس400" مع تركيا بشكل طبيعي، وبحلول نهاية العام، سنكمل تدريب المتخصصين الأتراك، أما بحلول الربيع، سيدخل النظام في الخدمة القتالية، وكل شيء يسير وفقا للخطة".

في السياق ذاته، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، لمحطة "سي أن أن ترك"، "ليست سياسة مجدية أن نقول (إننا) لن نستخدم نظاما اشتريناه بسبب حاجتنا إليه ودفعنا لقاءه هذا المبلغ من المال من أجل إرضاء أحد ما".

وتابع دمير "سنقوم بما يترتب علينا وسيصبح النظام قابلا للاستخدام (لكن) كيفية استخدامه ستكون موضع قرار

وأفاد مساعد كبير لأردوغان أمس الجمعة بأن مسؤولين من البلدين بدأوا العمل ضمن آلية مشتركة تهدف لتقييم تأثير منظومة أس 400 على طائرات أف 35 الأمريكية.

وأثار شراء منظومة الصواريخ الروسية وتسليمها إلى أنقرة في تموز/ يوليو الماضي توترا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

والجمعة، أعلنت الرئاسة التركية، بدء العمل مع أمريكا على تسوية قضيتي "أس400" و"أف35"، بعد توترات بين أنقرة وواشنطن.

وكشف عن أن أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلفاه ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، بتنسيق الموضوع، خلال اللقاء في البيت الأبيض.