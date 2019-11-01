بعد دقائق من تصريح «المالكي».. تعليق حوثي جديد بشأن عملية اختطاف السفينة الكورية من«البحر الأحمر»

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال القيادي في مليشيا الحوثي المدعو محمد علي الحوثي اليوم الاثنين إن هناك حالة اشتباه في السفينة التي قاموا باختطافها في البحر الاحمر.

وأشار الحوثي في تغريدة على موقع "تويتر" إلى إنه في حال تأكد لهم أن السفينة تعود لكوريا الجنوبية سيتم الافراج عنها مؤكدا أن طاقم السفينة في أمان ولا قلق عليهم.

ولفت الحوثي في تغريدته إلى قيام جماعته بالتأكد من الدولة التي تتبعها السفينة حيث أن هناك حالة إشتباه بتبعيتها لدول التحالف.

وجاء حديث الحوثي بعد دقائق من تصريح للمتحدث باسم التحالف يصف ما قام به الحوثيين بالعملية الارهابية بعد اختطافهم لسفينة كورية تحمل معدات حفر.

واعتبر العقيد تركي المالكي أن هذه العملية تهدد حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

وقد لاقت عملية اختطاف السفينة استنكار من وزارة الخارجية اليمنية بعد لقاء الوزير محمد الحضرمي مع سفير كوريا الجنوبية على خلفية الحادثة.