بيان هام صادر من إصلاح «تعـز»دعا فيه محافظ المحافظة وقائد المحور والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتهما

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عبر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز اليوم الاثنين عن أسفه للتناولات الإعلامية غير المسؤولة.

وقال إصلاح تعز في بيان له إن هذه التناولات غير المسؤولة اتهمت الاصلاح بدخول منزل رجل الخير الحاج علي محمد سعيد الذي يكن له الإصلاح كل الإحترام والتقدير ليس لأعماله الخيرة فحسب، ولا لأنه كبير بيت المرحوم هائل سعيد فقط، ولكن إضافة إلى ذلك كونه أحد رجالات اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر الظافرة.

ودان إصلاح تعز اقتحام منزل الحاج علي سعيد وايضا الاعتداءات على اي من منازل المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة.

وطالب إصلاح تعز بعمل حد لهذه الأعمال، داعياً كل قيادة الوحدات العسكرية الى تحمل مسؤوليتها أمام هذه الأفعال والمخالفات.

وجدد إصلاح تعز إدانته لتلك التناولات الإعلامية التي راحت تزج باسم الإصلاح في الموضوع المشار اليه وفي اكثر من قضية بهدف المزايدة وخدمة مآربها الخاصة، والمكايدة الرخيصة ضد الإصلاح للنيل من مواقفه.

كما دعا الإصلاح محافظ المحافظة وقائد المحور والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتهما تجاه حماية الممتلكات العامة والخاصة.