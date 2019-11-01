ضربة أمنية جديدة.. ضبط شحنة حشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت نقطة أمنية تابعة لقوات الأمن الخاصة فرع البيضاء، من ضبط شحنة من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات بالمحافظة.

وبحسب مركز الإعلام الامني التابع لشرطة محافظة البيضاء فإن افراد من فرع قوات الأمن الخاصة فرع البيضاء تمكنوا من ضبط كميات من الحشيش تقدر بـ 23 كيلو مخبئة بطريقة احترافية في سيارة المدعو (ن_ح_ص) نوع هيلوكس موديل 2009م في إحدى نقاط قوات الأمن الخاصة فرع البيضاء.

وكانت الشحنة في طريقها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الميلشيات الحوثية الإنقلابية بمحافظة البيضاء

وباشرت الأجهزة الأمنية بتحرير محاضر الضبط والتوثيق وقامت بإرسال المتهم واماناته وجميع المضبوطات إلى الجهات الخاصة بإدارة مكافحة المخدرات بمدينة مأرب عاصمة إقليم سبأ لاستكمال الاجراءات القانونية.

يجدر بالذكر ان قوات الامن الخاصة فرعي البيضاء ورداع المتمركزة في الطريق الرابط بين منطقتي قانيه والوهبيه كانت قد تمكنت من ضبط عدة شحنات من الحشيش والمخدرات أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية.