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”بن زايد“ في ذمة الله والامارات تعلن الحداد وتنكس الاعلام

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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