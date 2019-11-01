في أول زيارة له الى اليمن.. السفير الأمريكي الجديد يصل ”حضرموت“ وهذه مهمته

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في زيارة غير معلنة.

وذكر إعلام محافظ حضرموت أن السفير الأمريكي يرافقه وفد عسكري وأمني عقد لقاءات مع مسؤولين في المحافظة دون مزيد من التفاصيل.

كما التقى السفير الأمريكي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وتبدو الزيارة ذات طابع أمني وتحديداً فيما يتعلق بمتابعة ملف تحركات متطرفين مرتبطين بالتنظيمات الإرهابية.

وشهر يوليو الماضي، زار وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية دينيس ناتالي والقائم بأعمال السفارة لدى اليمن السيد جنيد منير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وقالت المسؤولة الأمريكية إن الولايات المتحدة تركز حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها، مؤكدة أن حضرموت قد نجحت في تحقيق الشرط الأول وهو الاستقرار وبسط الأمن.

وكان السفير الأمريكي السابق في اليمن زار مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، نهاية العام الماضي، رفقة السفير السعودي حيث جرى تسليم زوارق متطورة لقوات خفر السواحل بحضرموت في إطار مكافحة القرصنة البحرية.